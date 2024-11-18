Директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» стал Александр Зыков

Пост директора Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» занял Александр Зыков, сообщили в пресс-службе организации. Он сменил Дмитрия Лукошкова, который занимал эту должность до середины 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Ростелеком» Фото: Пресс-служба компании «Ростелеком»

«У нас серьезные планы по дальнейшей модернизации и развитию сетей связи, реализации инфраструктурных и бизнес-проектов в Югре. Мы намерены поддерживать бизнес, решая сложные отраслевые проблемы и задачи импортозамещения»,— сказал господин Зыков.

Александр Зыков окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» в 2003 году, более 11 лет он работал Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий, из них четыре года — в должности директора. С 2017 года господин Зыков занимал пост директора по развитию Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома».

Напомним, Дмитрий Лукошков в июле 2024 года ушел с должности директора Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» и возглавил филиал компании в Екатеринбурге. Дмитрий Лукошков в 2012 году был назначен заместителем директора Ханты-Мансийского отделения компании «Ростелеком». В 2016 году Дмитрий возглавил филиал провайдера в Югре.

Анна Капустина