Экс-директор крупного прикамского машзавода стал председателем ТСЖ

В Перми зарегистрировано товарищество собственников жилья «Карла Модераха, 6». Как свидетельствуют данные, опубликованные в базе «СПАРК-Интерфакс», председателем правления ТСЖ является бывший гендиректор ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) Андрей Колеватов. Согласно сервису 2ГИС, по указанному адресу располагается жилой комплекс «Арсенал».

Согласно Rusprofile, господин Колеватов выступает руководителем двух действующих организаций в сфере управления недвижимым имуществом, в том числе АО «Стройиндустрия» и ООО «Стройиндустрия-Управление». Являлся гендиректором КЗМС с 2016 по 2017 год.