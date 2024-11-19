Компания «УГМК-Здоровье» арендовала участок у Зеленой рощи, но расторгла договор

Акционерное общество «Екатерининская больница» взяла в аренду земельный участок рядом со снесенной больницей в парке Зеленая роща, следует из данных опубликованных на площадке торгов. Согласно официальной информации, компания арендовала участок площадью 2,2 тыс. кв. м на 66 месяцев (5,5 лет). Начальная цена (ежегодная арендная плата) составляла 327,7 тыс. руб., но в ходе аукциона выросла до 16,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание больницы перед сносом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание больницы перед сносом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, генеральным директором АО «Екатерининская Больница» является Михаил Скляр, компания зарегистрирована на ул. Шейнкмана, 113. Основной вид деятельности компании – деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Михаил Скляр также является гендиректором «УГМК-Здоровье», которая зарегистрирована по этому же адресу. Представители «УГМК-Здоровье» сообщили «Ъ-Урал», что данный договор аренды был расторгнут из-за изменившихся планов.

Протокол о результатах торгов был опубликован в октябре. Среди документов на площадке торгов также был опубликован документ о требованиях к застройке. Помимо «Екатерининской больницы» в аукционе принимали участие еще 13 человек и компаний: Валентина Мельникова, индивидуальный предприниматель Иван Винокуров, Марина Антонова, «Финструм 1», ИП Станислав Ладыгин, ИП Николай Савин, Илья Нестеренко, Павел Федоров, «Уралстройправо», Дмитрий Малых, Владимир Кропотов, «Финансовая компания Евроазия» и «СК Энергия».

«Ъ-Урал» запросил информацию в департаменте информационной политики Свердловской области о дальнейшей судьбе данного земельного участка. На момент публикации материала ответ не поступил.

Напомним, заброшенный комплекс клинической больницы скорой помощи в Зеленой роще в Екатеринбурге снесли в декабре 2022 года. Он был построен в 1938 году, но с 2000 года находился в заброшенном состоянии. Заявлялось, что на его месте построят онкоцентр. В 2021 году в Екатеринбурге был создан фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы, для реконструкции заброшенной больницы в парке Зеленая роща. Участниками фонда являлись Русская медная компания (РМК), а также бизнесмены Андрей Козицын (экс-гендиректора УГМК) и Андрей Симановский (владелец группы компаний «Сима-Ленд»).

Мария Игнатова