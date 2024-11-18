Медцентр в Челябинске уличили в размещении недостоверных данных о сотрудниках

Челябинское УФАС России выдало предупреждение ООО «Онкоцентр ММЦ» о прекращении недобросовестной конкуренции. Медицинское учреждение разместило недостоверную информацию о сотрудниках, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство поступило заявление от Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. В антимонопольной службе установили, что на сайте «Онкоцентра ММЦ» в разделе «Специалисты» размещена информация о сотрудниках с их фотографиями. Однако некоторые из них не работают в данном учреждении. Это может вводить потребителей в заблуждение. Челябинское УФАС усмотрело в действиях медцентра признаки недобросовестной конкуренции и выдало предупреждение о прекращении дезинформации. В случае неисполнения требований в отношении компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Виталина Ярховска