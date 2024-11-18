Башкирия отстает по доле трудоустроенных инвалидов от России и ПФО

В Башкирии трудоустроены 23,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, что составляет 25,3% от числа всех инвалидов этой возрастной группы. Всего в республике проживает 245,5 тыс. инвалидов, а трудоспособного возраста — 93,2 тыс. Такие данные привел первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Юрий Мельников на совещании правительства.

По доле трудоустроенных инвалидов Башкирия отстает от среднероссийских показателей и статистики по Приволжскому федеральному округу. Так, в целом по России работают 28,2% инвалидов, в ПФО — 27,5%.

Идэль Гумеров