Управляющий бывшего автодилера оспаривает продажу им спорткара

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление Ильи Зуйкина, являющегося финансовым управляющим бывшего владельца холдинга «Уралавтоимпорт» (УАИ) Сергея Шаклеина. Господин Зуйкин требует признать недействительными договоры, как единую сделку с целью вывода имущества должника из конкурсной массы, между господином Шаклеиным и Алексеем Федосовым об отчуждении транспортного средства Aston Martin DB 9 Coupe, а также договор продажи этого авто от 2022 года с Андреем Адливанкиным. Также он просит применить последствия недействительности сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шаклеин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале года арбитражный суд принял обеспечительные меры в отношении указанного авто, запретив ГУ ГИБДД МВД России по городу Москве совершать регистрационные действия в отношении престижного спорткара. Такой автомобиль на торговых онлайн-площадках оценивается в пределах 5,7–6,5 млн руб.

Aston Martin DB9 — автомобиль класса Gran Turismo, который производился Aston Martin с 2004 по 2016 год. Доступен в двух кузовных вариантах: купе и кабриолет.

По данным господина Зуйкина, до 2022 года собственником автомобиля являлся Сергей Шаклеин. В июле того же года в рамках процедуры банкротства должника спорткар был продан другому лицу без согласия и ведома финансового управляющего.

«Уралавтоимпорт» прекратил свою деятельность в ноябре 2018 года. До этого холдинг был крупнейшим игроком автомобильного рынка в Перми, в его портфеле насчитывалось свыше десяти брендов. Однако у компании возникли трудности с обслуживанием кредитов, прежде всего основного — от Сбербанка. Кредитор обратился в суд с требованием признать несостоятельными несколько ООО, входящих в УАИ. В 2018-м был признан банкротом владелец холдинга Сергей Шаклеин, в отношении него была введена процедура реализации имущества.