Завершается ремонт домов по региональной программе в Сочи

В Сочи завершается ремонт домов по региональной программе. В 2024 году в нее вошли 60 многоквартирных домов во всех районах курорта, сообщает пресс-служба городской администрации. На капремонт общедомового имущества направили более 537 млн руб. за счет регулярных целевых взносов сочинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава города Андрей Прошунин уточнил, что в Сочи обновляют инженерные сети, фасады, кровли и лифтовое оборудование в многоэтажках по региональной программе. Большинство работ уже завершены. Сформирована программа на 2025 год. По ней отремонтируют 62 дома в разных районах. Проходят аукционы по выбору подрядчиков.

В 2024 году в Сочи в рамках исполнения программы выполнили более 160 видов работ на объектах жилого фонда. Заменили 34 лифта, отремонтировали 17 кровель и фасады восьми многоэтажных домов, обновили инженерные сети. Подрядчик монтирует лифты в двух домах, их запустят в работу до конца года.

Два дома по решению собраний собственников исключили из краткосрочной программы. Жители решили накопить большую сумму за счет взносов для включения в план капитального ремонта дополнительных видов работ.

Вячеслав Рыжков