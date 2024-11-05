Атнинский и Альметьевский татарские театры отремонтируют за 69,4 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт двух государственных драматических театров выделят 69,4 млн руб. Речь идет об Атнинском и Альметьевском татарских театрах. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Атнинский государственный театр имени Габдуллы Тукая находится в селе Большая Атня на ул. Советской. На его ремонт направят 43,3 млн руб. В Атнинском театре рабочие отремонтируют системы вентиляции, окон, заменят кровлю, лестницу главного входа.

На ремонтные работы в Альметьевском театре на ул. Ленина направят почти 26,1 млн руб. В здании театра запланирован ремонт оконных блоков и дверей.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета России и бюджета Татарстана. Ремонт должны выполнить до 31 мая 2025 года.

В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении федеральных средств на ремонт Атнинского и Альметьевского татарских театров. На ремонтные работы в театрах и музеях Татарстана планируют направить 167 млн руб.

Диана Соловьёва