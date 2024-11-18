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Через границу в Курганской области запретили провезти 72 тонны помидоров

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с представителями Тюменской таможни вблизи пункта пропуска «Петухово» в Курганской области обнаружили 72 т частично не промаркированных помидоров. Машины с овощами вернули на территорию Казахстана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Частично не промаркированную растительную продукцию сотрудники Россельхознадзора обнаружили при досмотре автомобилей, которые следовали из Республики Кыргызстан в Красноярский и Алтайский края, а также в Омскую область. Четыре гражданина соседней страны перевозили по 18 т томатов. После проверки документов дальнейшее перемещение помидоров по России запретили. Перевозчики привлечены к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).

Виталина Ярховска

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