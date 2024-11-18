Православный приход отсудил церковно-причтовый дом у мэрии Екатеринбурга

Приход во имя святого преподобного Серафима Саровского Чудотворца отсудил право собственности на церковно-причтовый на ул. Ясная, 3 у администрации Екатеринбурга. Истец обратился с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области о признании права собственности на самовольную постройку площадью 406,2 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как указано в документе, земельный участок, где находится спорный объект, принадлежит приходу. На нем построены Храм во имя св. прп. Серафима Саровского, Храм во имя Николая Чудотворца, котельная и другие объекты. Трехэтажный церковно-причтовый дом был построен еще в 2015 году. «Строительство зданий осуществлялось в разные периоды времени за счет финансовых средств юридических и физических лиц по мере сбора и консолидации пожертвований. Спорный объект расположен в границах земельного участка Прихода во имя св. прп. Серафима Саровского Чудотворца и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц»,– говорится в материалах суда.

В документах указано, что религиозные организации вправе использовать самовольные постройки, относящиеся к имуществу религиозного назначения, если они расположены на земельном участке, принадлежащем религиозной организации. Также они должны соответствует параметрам устойчивости, надежности зданий. В материалах суда указано, что возражений со стороны ответчика, то есть администрации Екатеринбурга, не заявлено. Напротив, в отзыве ответчик не возражает против удовлетворения требования истца.

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, приход относится к Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Настоятелем является Юрий Еремеев (архимандрит Гермоген).

Мария Игнатова