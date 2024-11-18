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В Красноуральске участнику драки в ночном клубе Merlion дали 4,5 года колонии

Красноуральский городской суд (Свердловская область) вынес приговор жителю Перми Радомиру Старкову, который стал участником драки в ночном клубе Merlion, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Подсудимого признали виновным в преступлениях по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев в исправительной колонии общего режима.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Драка произошла в феврале этого года, поводом стал конфликт с присутствующими в клубе. В ходе драки Радомир Старков достал нож, которым был причинен тяжкий вред здоровью трем посетителям заведения. В пользу одного из потерпевших суд взыскал компенсацию вреда здоровью в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, инцидент произошел 17 февраля. Одного из участников увезли с места произошедшего на реанимации с колото-резаными ранами шеи и другими травмами, его госпитализировали в состоянии комы. Старков приехал в Красноуральск на заработки монтажником, после инцидента его также госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Анна Капустина

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