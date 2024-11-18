Экс-резидента Comedy Club могут наградить за проведение пермского кинофестиваля

Стали известны лауреаты премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2023 год. Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», в список лауреатов попал экс-резидент «Камеди клаб» (Comedy Club) Гавриил Гордеев в рамках номинации «Детский или молодежный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей или с их участием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гавриил Гордеев.

Фото: ВК Гавриила Гордеева Гавриил Гордеев.

Фото: ВК Гавриила Гордеева

Как свидетельствует проект постановления, внесенный в краевой парламент, в авторский коллектив проекта вошли президент фестиваля Гавриил Гордеев и генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова. Творческий коллектив является автором первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Проект постановления будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Пермского края в ноябре.

«Медвежонок» — это всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации. Впервые прошел на территории Перми в июне 2023 года. В рамках мероприятий проводились бесплатные показы фильмов, мастер-классы, реконструкция съемочной площадки, детские игровые шоу и концерт.

Гавриил Гордеев родился в Перми. Ранее был резидентом шоу «Камеди клаб», затем работал продюсером ТВ-канала «Матч! Премьер», генеральным продюсером Comedy Radio, директором телеканала ТНТ4, креативным директором канала «Матч ТВ», креативным директором ТНТ. Выступал координатором работ по созданию логотипа празднования 300-летия Перми.