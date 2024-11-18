Ввод многоквартирного жилья в Краснодарском крае снизился на треть в октябре

В Краснодарском крае в январе-октябре текущего года ввели в эксплуатацию 1,99 млн кв. м. жилплощади в многоквартирных домах, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) со ссылкой на Росстат.

В октябре строительные компании реализовали 138 тыс. кв. м. в многоквартирных домах в регионе, что более чем на треть (35,5%) уступает показателям октября 2023 года. По итогам минувшего месяца по этому показателю Кубань заняла шестое место в стране, а по объему введенного жилья в МКД с начала года — третье место.

При этом, в сентябре кубанские застройщики значительно превзошли результат 2023 года, реализовав 503 тыс. кв. м. жилья против 328 тыс. кв. м. годом ранее. В январе-октябре 2024 года доля многоквартирных домов среди реализованного в регионе жилья составила 36,3%.

Дмитрий Ковалевский