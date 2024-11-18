Решение о взыскании 14 млн рублей с пермских евангелистов устояло в апелляции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании средств с Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников. Резолютивная часть решения опубликована на сайте арбитража. Напомним, в июне Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск департамента земельных отношений мэрии к религиозной организации. Суд решил взыскать с ответчика 10,4 млн руб. неосновательного обогащения и 3,5 млн руб. за пользование чужими денежными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд согласился с доводами представителей мэрии, что эти средства епархиальное управление задолжало за использование участка под ДК Ленина и прилегающей к нему территории. Ответчик полагает, что ничего не должен, поскольку не заключал с городскими властями договор аренды.

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продало объединение «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность.