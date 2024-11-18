«Биннофарм Групп» вновь вошла в рейтинг лучших работодателей года по версии Forbes

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» третий год подряд входит в рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes. В этом году были отмечены 167 компаний из более чем 30 отраслей. «Биннофарм Групп» заняла место в группе «Серебро», получив платиновый статус в категории «корпоративное управление», серебро в категории «сотрудники и общество» и бронзу в категории «экология».



Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «За четыре года существования «Биннофарм Групп» уже трижды отмечена в рейтинге лучших работодателей Forbes. Это высокая оценка нас как компании и нас как работодателя. Компания развивается, и нашей задачей остается не только быть привлекательным работодателем, который берет на вооружение лучшие мировые практики, но работать на опережение, растить кадры и развивать команду профессионалов, которую мы уже собрали. Мы создаем прозрачные и комфортные условия труда, помогаем быстро адаптироваться новичкам, погружаем в корпоративную культуру и, что очень важно, вдохновляем на участие в благотворительных, спортивных и экологических мероприятиях. «Биннофарм Групп» создает условия для всестороннего развития и оказывает поддержку важных инициатив».

Участники рейтинга оцениваются по основным элементам этой аббревиатуры: «E» — Environment (экология), «S» — Social (сотрудники и общество) и «G» — Governance (корпоративное управление) и распределяются в соответствии с показателями по четырем категориям: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

ООО «Биннофарм Групп»