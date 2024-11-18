В РПЦ разрешили людям с непереносимостью глютена причащаться только вином

Синодальная комиссия по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) одобрила рекомендации по причастию для верующих с аллергией на глютен. Они могут причащаться только вином, без употребления хлеба, надо нужно заранее предупредить священника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рекомендации были одобрены на пленарном заседании комиссии 15 ноября и опубликованы на ее сайте. Согласно документу (.pdf), «хлеб, не содержащий глютен, не может использоваться для совершения Евхаристии», а в заготовке специального хлеба для нее нет необходимости. Также людям с непереносимостью глютена «рекомендуется воздерживаться от намерения принять священный сан».

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Подробности — в материале «Ъ» «Пост приняли».