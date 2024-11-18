Для борьбы с сахарным диабетом Башкирия получит более 86 млн рублей

Башкирия до конца этого года получит из федерального бюджета 86,4 млн руб. на борьбу с сахарным диабетом, следует из распоряжений правительства России от 8, 11 и 14 ноября.

Так, на обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы республика получит 55,3 млн руб. В общей сложности регионам выделено на эти цели 732,8 млн руб.

На обеспечение системами беременных женщин республике выделят 16,35 млн руб., всего регионы получат 1,21 млрд руб. субсидий для финансирования этих мероприятий.

На дооснащение и переоснащение медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом республика получит 14,8 млн руб. Всего регионам на эти цели будет выделено 469,3 млн руб.

Кроме того, на создание, развитие и оснащению или дооснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом 53 региона получат 4,27 млрд руб. Башкирия в их число не вошла.

Майя Иванова