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«Россети Тюмень» направили 4 млн на повышение надежности электроснабжения 5 тысяч югорчан

«Россети Тюмень» провели ремонт двухцепной отпайки «Ун – Юган» от воздушной линии электропередачи 110 кВ «Картопья – Вандмтор-1,2» в ХМАО-Югре. На эти цели компания направила около 4 млн рублей.

В рамках плановых работ энергетики заменили две железобетонные опоры ЛЭП на современные металлические аналоги. Конструкции высотой с 10-этажный дом возведены на свайных фундаментах, забитых в землю на глубину до 12 метров. Для увеличения пропускной способности воздушной линии специалисты смонтировали 1,5 км нового сталеалюминиевого провода массой порядка 5 тонн. Также сотрудники компании заменили 500 метров грозотроса и 150 изоляторов. Для комфорта потребителей во время технических мероприятий электроснабжение шло непрерывно по временной обводной схеме с применением мобильных быстровозводимых опор.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание повышению параметров надежности сетей в суровых климатических условиях Севера. Ремонт высоковольтной двухцепной отпайки «Ун – Юган» повысил надежность электроснабжения поселка Унъюган, где живет 5 тысяч человек, а также ряда социально значимых и промышленных потребителей, в числе которых Таежное линейно-производственное управление магистральных газопроводов.

АО «Россети Тюмень»

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