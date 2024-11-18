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Полицейские выявили 14 нелегальных мигрантов в Ростове

Результатом рейда полиции в Первомайском районе Ростова стало задержание восьми иностранцев, нарушивших режим пребывания в России. Еще одного мигранта уличили в уклонении от ранее предписанного выдворения из страны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении трех иностранцев возбуждены уголовные дела о подделке документов — они представили фальшивые уведомления о постановке на миграционный учет. Двое приезжих фактически проживали по отличному от указанного в прописке адресу. Это послужило поводом к проверке по факту возможной организации незаконной миграции.

Дмитрий Ковалевский

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