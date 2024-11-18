В Кунгурском округе пресекли деятельность незаконных майнеров

Сотрудники Пермского филиала «Россети — Урал» совместно с полицейскими пресекли деятельность незаконных майнеров. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рейдового мероприятия в одном из населенных пунктов Кунгурского округа сотрудники «Пермэнерго» обратили внимание на подозрительный дом. Окруженная забором территория охранялась двумя овчарками, а неподалеку от жилого дома находилась бытовка с установленными пятью вентиляторами. С противоположной стороны был выполнен проем естественной вентиляции, защищенный металлической сеткой. Все косвенные признаки указывали на наличие здесь незаконно установленного майнингового оборудования. Проведенная специалистами «Пермэнерго» совместно с сотрудниками полиции проверка это подтвердила.

По факту неучтенного потребления электроэнергии в объеме почти 300 тыс. кВтч был составлен соответствующий акт. Сумма нанесенного действиями злоумышленников ущерба составила более 2 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).