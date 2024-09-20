Ущерб сгорел вместе с Домом торговли

Кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы предпринимателя Марины Мишиной к ООО СК «Гелиос» о страховом возмещении ущерба, причиненного в результате пожара зданию в Сочи. Спорный объект — четырехэтажное здание, где произошел крупный пожар в 2021 году. Сумма требований истца составила 60 млн руб. Суды пришли к выводу о том, что в здании отсутствовала исправная пожарная сигнализация. По мнению юристов, перспективы отмены судебного акта в Верховном суде РФ нет, пожар не относится к страховому случаю, так как очаг возгорания произошел вне застрахованного помещения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал индивидуальному предпринимателю Марине Мишиной в удовлетворении иска к ООО Страховая компания «Гелиос» о возмещении ущерба в результате пожара в здании в сумме 60 млн руб. Речь идет о четырехэтажном здании в Адлерском районе Сочи, в котором вспыхнул пожар в феврале 2021 года. Огнем были повреждены помещения со второго по четвертый этаж.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Марина Мишина является учредителем ООО «Техник» в Сочи (ул. Демократическая, 42). Основной вид деятельности общества — розничная торговля пищевыми продуктами. Выручка компании за 2023 год составила 171,9 млн руб., убыток — 1,6 млн руб.

Из материалов дела следует, договор страхования промышленных и коммерческих предприятий от огня и других опасностей был заключен между ООО СО «Верна» (правопреемник — ООО СК «Гелиос») и предпринимателем в июне 2020 года. Объектом страхования стали нежилые помещения 2, 3 и 4 этажей здания по улице Демократическая, 42. Само здание, конструктивные элементы строения и инженерное оборудование застрахованы на 35 млн руб., внутренняя отделка на 25 млн руб. Страховая премия составила 81,2 тыс. руб., срок действия договора — 17 июня 2021 года.

Ночью 14 февраля 2021 года в торговом блоке «Мзымта» (ул. Демократическая, 54 А) произошел пожар, который впоследствии перекинулся на застрахованный объект. Экспертиза показала, что причиной возникновения пожара послужило загорание изоляционного слоя электропроводников из-за аварийного режима работы электрооборудования. В результате возгорания огнем были повреждены, в том числе, второй, третий и четвертый этажи строения, принадлежащие Марине Мишиной. Согласно заключению эксперта, материальный ущерб составил 60,9 млн руб., из них восстановление конструкций и помещений — 55,2 млн руб., оборудования — 5,7 млн руб.

В соответствии с экспертизой, в застрахованном здании общей площадью более 1 тыс. кв. м отсутствовала пожарная сигнализация. Также со 2 по 4 этаж здания не вводилась в эксплуатацию автоматическая система пожарной сигнализации. В помещениях находились порошковые огнетушители, однако техническое обслуживание не проводилось — внутри баллонов отсутствовало необходимое давление, применить их было невозможно. Другие средства пожаротушения — гидранты и пожарные краны на 2, 3 и 4 этажах здания также отсутствовали.

Согласно выводу экспертов ГУ МЧС региона, развитию пожара способствовал сильный ветер, затрудненный подъезд, большая горючая нагрузка и плотная застройка. Торговый объект, где возник очаг пожара, построен на расстоянии пяти метров от пристройки застрахованного объекта. Между тем, суд указал, что минимальное противопожарное расстояние между зданиями должно быть не менее 12 метров.

Собственники имущества, как отмечают суды, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений: «Бремя ответственности за нарушение правил пожарной безопасности возлагается как на собственника имущества, так и на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом».

Марина Мишина планирует обращаться в ВС РФ для защиты своих прав, так как считает, что действия по оплате страхового возмещения страховой компании «Гелиос» избирательны. «По тому же страховому случаю была выплачена страховая премия собственнику помещений 1 этажа, тогда как собственник помещений 2-4 этажа остался без компенсации, при том, что пожар был один и здание одно»,— прокомментировала «Ъ-Кубань» госпожа Мишина.

Председатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» Александр Валявский считает, что выводы суда кассационной инстанции аргументированы, перспективы отмены судебного акта в Верховном суде РФ нет.

«Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд указал, что пожар возник в соседнем здании. В договоре страхования закреплено, что если очаг возгорания произошел вне застрахованного помещения, то такой пожар не относится к страховому случаю»,— констатировал эксперт.

Тат Гаспарян