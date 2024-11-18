В 2024 году турпоток в Чувашии увеличился на 33%

По итогам 9 месяцев 2024 года в отелях и гостиницах Чувашии остановилось почти 384 тыс. человек. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя Кабмина Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале.

Дмитрий Краснов отметил, что на такой результат повлияли спрос на внутрироссийский туризм и меры господдержки. Он напомнил, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Чувашии строят 6 баз отдыха.

Зампредседателя Кабмина республики также анонсировал скорое открытие обновленной гостиницы «Волга Премиум». В интервью «Ъ Волга-Урал» глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что к 2025 году в регионе построят 2 пятизвездочные гостиницы — «Волга Премиум» и «Мегаполис». Их строительство обойдется в 2 млрд руб.

В пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева сообщили, что к 2030 году в Чувашии ожидают, что турпоток превысит 1,5 млн туристов в год.

Диана Соловьёва