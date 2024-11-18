Главную новогоднюю ель России привезут из подмосковной деревни Знаменки

На Новый год Кремль будет украшать ель из деревни Знаменки Можайского городского округа Подмосковья. Специалисты отсмотрели 25 деревьев и выбрали эту 90-летнюю ель, сообщило управление делами президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление делами Президента Российской Федерации Фото: Управление делами Президента Российской Федерации

Поиски начали еще летом. При отборе дерева учитывались высота и возраст, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов, а также его местонахождение, чтобы ель можно было в срок спилить и доставить в Москву.

«Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 м, возраст 90 лет, обхват ствола 60 см, размах нижних ветвей составляет 8 м. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки. У новогодней красавицы насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма»,— говорится в пресс-релизе управления.

В 2023 году ель в Кремль привезли также из Подмосковья, из Щелковского городского округа. Выбранное 84-летнее дерево в высоту было ниже — 25 м, размах веток также составлял 8 м.