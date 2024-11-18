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Коммерсантъ FM
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Главную новогоднюю ель России привезут из подмосковной деревни Знаменки

На Новый год Кремль будет украшать ель из деревни Знаменки Можайского городского округа Подмосковья. Специалисты отсмотрели 25 деревьев и выбрали эту 90-летнюю ель, сообщило управление делами президента.

Фото: Управление делами Президента Российской Федерации

Фото: Управление делами Президента Российской Федерации

Поиски начали еще летом. При отборе дерева учитывались высота и возраст, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов, а также его местонахождение, чтобы ель можно было в срок спилить и доставить в Москву.

«Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 м, возраст 90 лет, обхват ствола 60 см, размах нижних ветвей составляет 8 м. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки. У новогодней красавицы насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма»,— говорится в пресс-релизе управления.

В 2023 году ель в Кремль привезли также из Подмосковья, из Щелковского городского округа. Выбранное 84-летнее дерево в высоту было ниже — 25 м, размах веток также составлял 8 м.

Фотогалерея

Как рубили главную ель страны в 2023 году

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Возле дерева стояла сцена, на которой выступали творческие коллективы и проходили конкурсы, а рядом были обустроены пункты обогрева, гостям предлагали чай из самовара и гречневую кашу

Возле дерева стояла сцена, на которой выступали творческие коллективы и проходили конкурсы, а рядом были обустроены пункты обогрева, гостям предлагали чай из самовара и гречневую кашу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Соревнования по перетягиванию каната

Соревнования по перетягиванию каната

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Главную ель страны спиливают на территории Подмосковья 24-й год подряд, третий раз — во Фряново

Главную ель страны спиливают на территории Подмосковья 24-й год подряд, третий раз — во Фряново

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление коллектива художественной самодеятельности

Выступление коллектива художественной самодеятельности

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выбор пал на 84-летнюю ель благодаря правильной пирамидальной форме ее кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и доступному подъезду к дереву

Выбор пал на 84-летнюю ель благодаря правильной пирамидальной форме ее кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и доступному подъезду к дереву

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Лесничий, которая обнаружила новогоднее дерево и предложила его на конкурс, получила в награду автомобиль

Лесничий, которая обнаружила новогоднее дерево и предложила его на конкурс, получила в награду автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

За два дня дерево упакуют и установят на специальную автомобильную платформу

За два дня дерево упакуют и установят на специальную автомобильную платформу

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Вечером 13 декабря ель доставят в Кремль

Вечером 13 декабря ель доставят в Кремль

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Театрализованное представление на церемонии спила

Театрализованное представление на церемонии спила

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Катание детей на оленях

Катание детей на оленях

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Возле дерева стояла сцена, на которой выступали творческие коллективы и проходили конкурсы, а рядом были обустроены пункты обогрева, гостям предлагали чай из самовара и гречневую кашу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Соревнования по перетягиванию каната

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главную ель страны спиливают на территории Подмосковья 24-й год подряд, третий раз — во Фряново

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление коллектива художественной самодеятельности

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выбор пал на 84-летнюю ель благодаря правильной пирамидальной форме ее кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и доступному подъезду к дереву

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Лесничий, которая обнаружила новогоднее дерево и предложила его на конкурс, получила в награду автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

За два дня дерево упакуют и установят на специальную автомобильную платформу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вечером 13 декабря ель доставят в Кремль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Театрализованное представление на церемонии спила

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Катание детей на оленях

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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