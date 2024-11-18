WhatsApp теперь умеет сохранять черновики сообщений

Мессенджер WhatsApp добавил в сервис новую функцию сохранения черновиков сообщений в чатах. Теперь, если у пользователя есть набранные, но неотправленные сообщения, то мессенджер предложит вернуться к работе над ним.

Черновики сообщений будут отображаться при входе в приложение вверху списка чатов и иметь зеленую пометку «Черновик». Это избавит пользователей от необходимости листать чаты в поисках начатых, но неотправленных сообщений. Нововведение постепенно появится у пользователей WhatsApp по всему миру.

Ранее в WhatsApp добавили функцию быстрой организации чатов. Также в приложении появилась возможность добавить контакты пользователей в облако.

Евгений Федуненко