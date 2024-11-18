Bloomberg: Apple размышляет над выпуском телевизоров

Американская корпорация Apple оценивает перспективы выпуска собственных телевизоров. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

В настоящее время Apple разрабатывает смарт-дисплеи. Если продукт окажется успешным, то в дальнейшем компания может задуматься над выпуском продвинутых моделей телевизоров с большими экранами или даже роботизированным манипулятором. Предполагается, что телевизор от Apple будет обладать премиальным дизайном, глубоким звуком, встроенной поддержкой Siri и интеграцией с экосистемой компании.

Apple уже рассматривала идею создания телевизоров в 2009–2011 годах, когда во главе компании был Стив Джобс, однако тогда была вынуждена отказаться от этих планов.

Евгений Федуненко