«УСТЭК-Челябинск» прокомментировал падение подростка в яму с кипятком

АО «УСТЭК-Челябинск» опубликовало комментарий к инциденту с падением мальчика в яму с кипятком во дворе дома №112 на Комсомольском проспекте. В компании отметили, что водопроводная сеть, возле которой произошел несчастный случай, была передана им в эксплуатацию еще 1 ноября 2024 года.

«На поврежденном участке в нарушение строительных норм отсутствовал канал, произошел выход теплоносителя на поверхность. В связи с изношенностью трубопровода, в ближайшие дни будет произведена замена всего участка распределительной теплосети до ввода в дом, порядка 12-15 метров»,— сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск». Также отмечено, что ответственность компании за произошедшее застрахована.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел вечером 17 ноября во дворе дома №112 на Комсомольском проспекте. Мальчик, упавший в яму с кипятком, получил ожоги и был доставлен в больницу. Его состояние стабильно. Было установлено, что ранее на участке проводили ремонтные работы АО «УСТЭК-Челябинск». В управлении СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Кроме того, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента.