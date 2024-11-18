Курортный сбор принес в бюджет Ставрополья на 76 млн рублей больше запланированного

За десять месяцев текущего года в бюджет Ставропольского края поступило 578 млн руб. курортного сбора, что на 76 млн руб. превышает запланированный доход. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Лидером по объемам курортного сбора стал Кисловодск с результатом 224 млн руб.

Всего за пять лет работы программы в крае она принесла в региональный бюджет 2,3 млрд руб., которые были направлены на благоустройство территорий. В текущем году объекты инфраструктуры обновили в Кисловодске, Железноводске, Пятигорске, Ессентуках и Минеральных водах.

С начала 2025 года курортный сбор в Ставрополье заменят туристическим налогом в размере 1% от стоимости проживания в гостиницах и отелях — аналогичная система заработает с 1 января в Ростове (7249592) и Краснодарском крае. Власти отмечают, что в последующие годы ставка налога может расти.

Дмитрий Ковалевский