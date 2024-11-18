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Задержанного в Сочи шпиона осудили на 11 лет

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж. Ранее его задержали в Лазаревском районе Сочи, рассказали в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 44-летний гражданин Украины собирал информацию о транспортной и критической инфраструктуре Краснодарского края. Эти данные фигурант передавал ВСУ. В частности, он отправлял фотографии линий электропередач и опор мостов.

Вину задержанного доказали в полном объеме. Приговор — 11 лет колонии строгого режима — вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков

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