Задержанного в Сочи шпиона осудили на 11 лет
Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж. Ранее его задержали в Лазаревском районе Сочи, рассказали в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 44-летний гражданин Украины собирал информацию о транспортной и критической инфраструктуре Краснодарского края. Эти данные фигурант передавал ВСУ. В частности, он отправлял фотографии линий электропередач и опор мостов.
Вину задержанного доказали в полном объеме. Приговор — 11 лет колонии строгого режима — вступил в законную силу.