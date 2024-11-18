В Татарстане недрам на реке Каме нанесли ущерб в 1,6 млн рублей

Минэкологии Татарстана обвинило компанию «Сапропель-Алабуга» в нанесении ущерба недрам на реке Каме на сумму более 1,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В августе инспекторы Закамского управления обнаружили земснаряд (судно для производства и добычи строительных материалов) в акватории Камы. Сообщается, что на судне проводили незаконные работы.

Материалы передали в полицию Набережных Челнов. Принято решение привлечь руководителя компании «Сапропель-Алабуга» к ответственности согласно ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). Директора решили оштрафовать на 30 тыс. руб.

Экологи считают, что ущерб, нанесенный недрам, составляет более 1,6 млн руб. Компания не компенсировала ущерб в установленные сроки. Инспекторы готовят исковое заявление в суд.

Диана Соловьёва