На бывшего тренера «Амкара» напали с ножом после матча в Астрахани

Бывший футболист сборной России, экс-наставник «Амкара» Вадим Евсеев подвергся нападению с ножом в Астрахани. Там его нынешняя команда «Ленинградец» провела матч с местным клубом, который завершился вничью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Евсеев.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вадим Евсеев.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тренерский штаб «Ленинградца» и руководство клуба шли в отель из ресторана. Двое шли впереди, а Евсеев с заместителем гендиректора клуба сзади. В этот момент к Евсееву подошли двое и попросили закурить. Евсеев дважды проигнорировал их просьбу, и после этого ему в лицо брызнули из баллончика, завязалась драка, в которой нападавшие достали ножи. Порезы получили Евсеев и его помощник Евгений Шмарко.

Мотивы нападавших неизвестны. Они задержаны. Ведется следствие.

Отметим, что забив гол на третьей дополнительной минуте, «Ленинградец» отстоял третье место в группе А дивизиона «Золото» Второй лиги. Оно дает право команде участвовать в стыковых матчах за выход в Первую лигу.

Примечательно и то, что в случае победы «Волгаря» именно астраханский клуб перемещался на третье место в турнирной таблице. Однако ни Евсеев, ни Шмарко не называют спортивные результаты причиной нападения.