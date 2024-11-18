В Батайске повторно выставлено на торги право на застройку участка в зоне затопления

На территории Батайска повторно выставлено на торги право на застройку участка площадью 200 тыс. кв. м вблизи аэродромов экспериментальной авиации «Северный» и «Батайск» в границах зоны затопления. Начальная цена аукциона — 36,2 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале «ГИС Торги».

Контракт с победителем будет заключен на 14 лет. Ему разрешат строить в указанной зоне жилые дома и объекты инфраструктуры, включая медицинские и образовательные учреждения.

В августе этого года Комитет по управлению имуществом города уже уже пытался продать право на застройку этой земли за 54,3 млн руб., однако ни одной заявки на аукцион подано не было.

Дмитрий Ковалевский