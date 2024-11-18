В Батайске повторно выставлено на торги право на застройку участка в зоне затопления
На территории Батайска повторно выставлено на торги право на застройку участка площадью 200 тыс. кв. м вблизи аэродромов экспериментальной авиации «Северный» и «Батайск» в границах зоны затопления. Начальная цена аукциона — 36,2 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале «ГИС Торги».
Контракт с победителем будет заключен на 14 лет. Ему разрешат строить в указанной зоне жилые дома и объекты инфраструктуры, включая медицинские и образовательные учреждения.
В августе этого года Комитет по управлению имуществом города уже уже пытался продать право на застройку этой земли за 54,3 млн руб., однако ни одной заявки на аукцион подано не было.