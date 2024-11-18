В Башкирии расширят круг имеющих право на первоочередной прием в органах власти

Депутаты Курултая Башкирии планируют расширить круг имеющих право на первоочередной прием в государственных органах республики, органах местного самоуправления, организациях, исполняющих публично значимые функции. Такое право предоставят представителям и сопровождающим инвалидов первой и второй группы или детей-инвалидов, сообщает пресс-служба региональной парламента. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, это будет способствовать оперативному решению вопросов, связанным с реализацией прав и законных интересов инвалидов.

Изменения планируется внести в закон «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».

Ранее в нем устанавливался первоочередный прием для беременных женщин, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, ликвидаторов аварий на атомных электростанциях, инвалидов первой и второй групп, и родителей детей-инвалидов, участников СВО и членов их семей и других категорий.

Майя Иванова