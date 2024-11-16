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Выставку подбитой техники НАТО в Казани за три дня посетило 42,5 тысячи человек

За три дня выставку трофейной военной техники у Центрального стадиона Казани посетили более 42 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На выставке представлено 14 крупных экспонатов, среди которых американский танк Abrams, немецкая БМП Marder и турецкая бронетехника, захваченные в зоне СВО на Донецком и Авдеевском направлениях.

Кроме крупной техники, посетители могут увидеть более 40 образцов стрелкового и ракетно-артиллерийского вооружения, включая американскую штурмовую винтовку M-16, гранатомет Javelin и украинский УАГ-40.

Выставка будет работать до 19 ноября.

Анар Зейналов

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