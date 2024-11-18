Индекс Мосбиржи на открытии падал ниже 2700 пунктов

Российский рынок акций начал торги с падения на 1,76%. Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) упал ниже отметки в 2700 пунктов. По состоянию на 10:21 падение замедлилось до 1,06%, до 2710,06 пункта.

Индекс РТС также снижается на 1,06%, до 853,75 пункта. Лидерами падения в ходе торгов были «Транснефть» (–5,51%), Ozon (–3,04%), «Юнипро» (–2,8%), «Ростелеком» (–2,74%), «Газпром» (–2,53%).

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Индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 2700 пунктов в начале ноября, почти полностью отыграв октябрьское падение. Оптимизма инвесторам добавило ожидание снижения геополитической напряженности, в том числе на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, а также крупных выплат промежуточных дивидендов.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок зарядился позитивом».