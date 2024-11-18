Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индекс Мосбиржи на открытии падал ниже 2700 пунктов

Российский рынок акций начал торги с падения на 1,76%. Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) упал ниже отметки в 2700 пунктов. По состоянию на 10:21 падение замедлилось до 1,06%, до 2710,06 пункта.

Индекс РТС также снижается на 1,06%, до 853,75 пункта. Лидерами падения в ходе торгов были «Транснефть» (–5,51%), Ozon (–3,04%), «Юнипро» (–2,8%), «Ростелеком» (–2,74%), «Газпром» (–2,53%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Индекс Мосбиржи закрепился выше уровня 2700 пунктов в начале ноября, почти полностью отыграв октябрьское падение. Оптимизма инвесторам добавило ожидание снижения геополитической напряженности, в том числе на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, а также крупных выплат промежуточных дивидендов.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок зарядился позитивом».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...