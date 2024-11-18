Из уфимской школы №35 эвакуировали более 1 тысячи человек

Пожарные выехали по сообщению о пожаре в школе №35 на улице Гафури, 7 в Уфе, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что между первым и вторым этажами в школе оплавились электрические провода без последующего горения. Из школы эвакуировали 1,3 тыс. детей и 70 человек персонала.

Пострадавших нет.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, дым шел из окна в кабинете музыки на втором этаже.

Прокуратура Башкирии «даст оценку соблюдения пожарной безопасности и обеспечения безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении», сообщили в пресс-службе ведомства.

Майя Иванова