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Из уфимской школы №35 эвакуировали более 1 тысячи человек

Пожарные выехали по сообщению о пожаре в школе №35 на улице Гафури, 7 в Уфе, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что между первым и вторым этажами в школе оплавились электрические провода без последующего горения. Из школы эвакуировали 1,3 тыс. детей и 70 человек персонала.

Пострадавших нет.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, дым шел из окна в кабинете музыки на втором этаже.

Прокуратура Башкирии «даст оценку соблюдения пожарной безопасности и обеспечения безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении», сообщили в пресс-службе ведомства.

Майя Иванова

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