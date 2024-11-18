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«Уральские локомотивы» включили в число экономически значимых организаций

Правительство России включило свердловскую компанию «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара — Транспортные машины», СТМ) в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Также, согласно документу, в число ЭЗО было добавлено еще три компании: ООО «Русский Стандарт Водка», АО «Руст Россия» и «ТПС Авиа Холдинг ЛТД».

В июле завод «Уральские локомотивы» выпустил 1,5 тыс. электровозов «Синара». Юбилейный локомотив модели 2ЭС6 отправился в депо «Дема» в Уфе (Башкортостан). Электровозы этой модели являются самыми массовыми локомотивами постоянного тока нового поколения в РЖД и курсируют с грузоперевозками Свердловской, Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Октябрьской и Куйбышевской железных дорогах.

Ирина Пичурина

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