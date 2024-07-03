«Уральские локомотивы» выпустили 1,5 тыс. электровозов «Синара»

Завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины», СТМ) выпустил 1,5 тыс. электровозов «Синара». Юбилейный локомотив модели 2ЭС6 отправился в депо «Дема» в Уфе (Башкортостан), сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба завода «Уральские локомотивы» Фото: пресс-служба завода «Уральские локомотивы»

Электровозы 2ЭС6 являются самыми массовыми локомотивами постоянного тока нового поколения в РЖД и курсируют с грузоперевозками Свердловской, Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Октябрьской и Куйбышевской железных дорогах. Первый образец этой модели был представлен в декаьре 2006 года, серийное производство началось в 2008 году. В последующий период конструкция локомотива совершенствовалась: в 2020 году была разработана и изготовлена бустерная тяговая секция для 2ЭС6, позволяющая на 25% увеличить производительность «Синары», а в 2023 году на электровоз начали устанавливать новую кабину с усиленным металлокаркасом.

Напомним, для разработки технологической модели высокоскоростного поезда и модернизация завода «Уральские локомотивы», где будет организовано производство, планируют инвестировать около 44 млрд руб. Такие поезда требуются для сокращения времени поездки до двух часов на маршруте Москва — Санкт-Петербург будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Ирина Пичурина

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