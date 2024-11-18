На ремонт надгробий на Сергиевском кладбище в Уфе потратят до 11 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 27 ноября планирует выбрать подрядчика благоустройства Сергиевского кладбища, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 11,1 млн руб., из них 9,2 млн руб. оплатит федеральный, 1,7 млн руб. — республиканский, 111,4 тыс. руб. — городской бюджет.

Закупка проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы».

Благоустройство необходимо провести с даты заключения контракта по 13 декабря этого года. Подрядчик должен отремонтировать 117 надгробий: заменить железобетонные фундаменты, установить надгробные плиты, таблички и звезды.

Сергиевское кладбище находится в квартале улиц Высотной, Караидельской, Белорусской и Сеченова. Оно закрыто для захоронений с 70-х годов XX века. Здесь находятся могилы героев Великой отечественной войны, три братские могилы, в которых похоронены около 1,3 тыс. бойцов и офицеров, умерших в Уфе в годы войны, а также один из знаменитых братьев-революционеров Кадомцевых, ректор Московского университета, профессор Матвей Любавский и другие.

Майя Иванова