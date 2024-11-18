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В Свердловской области пресекли ввоз 18 тонн зараженных томатов из Туркменистана

Россельхознадзор предотвратил ввоз 18 тонн зараженных томатов в Свердловскую область из Туркменистана, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Партия свежих томатов поступила автомобильным транспортом на склад временного хранения (СВХ) в Екатеринбурге, во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в продуктах был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Грузополучатель принял решение уничтожить зараженные помидоры.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата поражает свежие томаты и перец, он переносится с семенами, контактным способом, через прививочный материал, а также может распространяться пчелами и шмелями. При заражении на плодах образуются характерные небольшие участки морщинистой ткани — на листьях заболевание может проявиться в виде хлороза, мозаики и крапчатости, на плодах могут появляться крапчатые коричневые пятна, при этом они деформируются и неравномерно созревают.

Всего с начала 2024 года из Туркменистана на СВХ Екатеринбурга поступило 145,2 тонн растительной продукции — это томаты и виноград.

В октябре сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили поставку 1,3 тонн помидоров с вирусом морщинистости плода. Партия прибыла в Екатеринбург на склад временного хранения из Узбекистана.

Ирина Пичурина

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