Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области уничтожили 1,3 тонны зараженных помидоров

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили поставку 1,3 т помидоров с вирусом морщинистости плода. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 25 октября партия прибыла в Екатеринбург на склад временного хранения из Узбекистана.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«По результатам карантинного фитосанитарного контроля в плодах выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата»,— сказано в сообщении. Наличие вируса также подтвердила лабораторная экспертиза. По решению собственника партия была уничтожена.

В середине октября на складе временного хранения в уральской столице обнаружили 1,9 т помидоров с вирусом коричневой морщинистости. Прибывшую из Узбекистана продукцию уничтожили.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...