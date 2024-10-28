В Свердловской области уничтожили 1,3 тонны зараженных помидоров

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили поставку 1,3 т помидоров с вирусом морщинистости плода. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 25 октября партия прибыла в Екатеринбург на склад временного хранения из Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«По результатам карантинного фитосанитарного контроля в плодах выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата»,— сказано в сообщении. Наличие вируса также подтвердила лабораторная экспертиза. По решению собственника партия была уничтожена.

В середине октября на складе временного хранения в уральской столице обнаружили 1,9 т помидоров с вирусом коричневой морщинистости. Прибывшую из Узбекистана продукцию уничтожили.

Полина Хабарова