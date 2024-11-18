В Белорецком районе расследуют аварию с пострадавшими детьми

Прокуратура Белорецкого района контролирует установление обстоятельств и причин ДТП, в котором погиб мужчина и пострадали пять человек, в числе которых четверо детей, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По данным Главного управления МЧС по Башкирии, авария произошла вчера днем на 194 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, где столкнулись Toyota Rav4 и Hyundai Elantra. В ДТП погиб 40-летний мужчина, 29-летняя девушка и семилетний мальчик госпитализированы в Белорецкую больницу. Еще два мальчика девяти и 13 лет отпущены на амбулаторное лечение. Полугодовалая девочка не пострадала.

Майя Иванова