В возрасте 72 лет умер экс-депутат думы Екатеринбурга Игорь Зятев

Депутат думы Екатеринбурга третьего созыва в 2001-2005 годах, владелец сети нестационарной торговли «ИТАЛЛ» Игорь Зятев умер в возрасте 72 лет 15 ноября, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургская городская Дума Фото: Екатеринбургская городская Дума

Игорь Зятев учился на вечернем факультете Свердловского юридического института. С 1977 года на протяжении восьми лет он являлся народным заседателем Свердловского областного суда, с 80-х годов работал в сфере ЖКХ и в 1997 году получил почетное звание заслуженного работника ЖКХ России, а в 1998 году стал лауреатом премии имени Черепановых.

В 2001 году господин Зятев стал генеральным директором территориального межхозяйственного объединения ООО «ИТАЛЛ» — компания строила торговые павильоны в Екатеринбурге и Первоуральске в 2000-х годах. Как рассказал в интервью 66.ru Игорь Зятев, он начал сворачивать бизнес из-за увеличения стоимости земельного налога и новых требований по размещению киосков и остановок. В последние годы он сдавал коммерческую недвижимость в дендропарке и четыре здания на улице Чернышевского.

Ирина Пичурина