Следователи установят причины пожара в Сальске, на котором погибли двое детей

СУ СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели детей двух 2- и 4-лет из-за пожара в частном доме по ул. Абрикосовой в Сальске. Об этом сообщет пресс-служба ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия; назначена судмедэкспертиза, допрашиваются очевидцы.

Сообщается, что дети 2020 и 2022 года рождения отравились продуктами горения. Находившийся во дворе отец вынес их из горящего дома, но было уже поздно — медики не смогли спасти детей. Спасатели ликвидировали возгорание на 15 кв. м. Проверку по факту случившегося инициировала и прокуратура.

Дмитрий Ковалевский