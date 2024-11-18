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После падения ребенка в колодец в Челябинске возбуждено уголовное дело

СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком ожоговых травм после падения в колодец в региональном центре по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщает пресс-служба госоргана.

Вечером 17 ноября 11-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой во дворе дома №112 на Комсомольском проспекте. Углубление образовалось из-за размыва грунта после устранения аварии на теплотрассе работниками АО «УСТЭК-Челябинск». Ребенка с ожогами доставили в медицинское учреждение. По данным регионального минздрава, его состояние стабильно, ситуация находится на контроле главы ведомства.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Челябинской области.

Виталина Ярховска

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