Транзит держит объем

«Газпром» на 17 ноября сохранил прежний объем поставок газа для Европы транзитом через Украину, следует из его сообщений. На 17 ноября, по данным компании, подача газа для транзита через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» осуществляется в объеме 42,4 миллиона кубометров. Это соответствует объемам подачи 15 и 16 ноября. ГИС «Суджа» — единственный транзитный маршрут для газа из РФ через Украину в страны Западной и Центральной Европы. Основные получатели — Венгрия, Словакия, Австрия.

Австрийская OMV в пятницу сообщила о прекращении поставок газа из России с 16 ноября. Этому предшествовало решение Международной торговой палаты о выплате OMV €230 млн по итогам арбитражного разбирательства о нарушении графика поставок газа «Газпром экспортом» в Германию в 2022 году (полностью они прекратились в сентябре). OMV планировала зачесть сумму в счет платежей, которые должна произвести «Газпром экспорту» по контракту за поставки в Австрию. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отмечал, что газовые хранилища страны заполнены на 93%. По оценкам, которые приводит Reuters, на OMV приходится около 40% транзита российского газа через Украину, или примерно 17 млн кубометров в сутки.

В государственной газовой компании Словакии SPP 16 ноября заявили, что все еще получают газ из России. «Ситуация, когда крупный потребитель перестал получать газ с востока, но тот же объем идет через территорию Украины, показывает, что в Европе сохраняется большой интерес к этому газу»,— цитирует Reuters заявление SPP.

В аналитической компании Energy Aspects сообщили Bloomberg, что непрерывность поставок газа могут обеспечивать SPP и венгерская MVM Zrt, в контрактах которых есть пункты, позволяющие увеличивать закупки. Бывший министр экономики Словакии Карел Хирман заявил агентству, что объемы поставок российского газа в Центральную Европу могут скорректироваться в начале следующей недели, учитывая, что доставка газа из России в австрийский Баумгартен занимает около трех дней.

В «Газпроме» в четверг заявляли, что «действия стран ЕС направлены на искусственное разрушение спроса на газ в ущерб собственной экономике».