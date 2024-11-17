«Сыграли отвратительно»: «Ак Барс» проиграл ЦСКА в матче КХЛ

«Ак Барс» проиграл в матче против московского ЦСКА со счетом 0:3 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе казанского хоккейного клуба.

«Извиняюсь перед болельщиками, сегодня мы сыграли отвратительно», — заявил хоккейный нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.

В матче шайбы забили хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев на 37-й минуте, Владислав Провольнев на 39-й и Виталий Абрамов на 47-й.

«В прошлом матче потратили много сил и эмоций, важно было не допускать ошибок. Но во втором периоде у нас они были, и даже не соперник нас вынудил ошибаться, а сами ошиблись и попали на эти наложения», — рассказал главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 33 очками. Московский ЦСКА набрал 33 очка и располагается на пятой строчке в таблице Запада.

Диана Соловьёва