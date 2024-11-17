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На Комсомольском проспекте в Челябинске ребенок упал в яму с кипятком

В Челябинске ребенок упал в яму с кипятком во дворе в Курчатовском районе. Администрация города сообщает, что на участке произошел подмыв грунта.

Несчастный случай произошел во дворе дома №112 на Комсомольском проспекте. По данным прокуратуры Челябинской области, 11-летний мальчик, упавший в яму, получил ожоги и был доставлен в больницу. В настоящий момент организована проверка на месте происшествия. На аварийный участок также выехал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам мэрии, ликвидацией ямы занимается АО «УСТЭК-Челябинск», которое ранее и проводило работы на указанном участке.

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