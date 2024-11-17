Из Шаманов ОПС не сложилось

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд (МГС) отказал прокуратуре и адвокатам в освобождении из СИЗО бывшей сотрудницы налоговых органов Санкт-Петербурга, ныне пенсионерки 75-летней Надежды Шаман. По версии СКР, она помогала своему сыну, IT-специалисту Александру Шаману, незаконно собирать сведения о силовиках, расследовавших в отношении него дело о мошенничестве. Сам IT-специалист вместе с женой уехал за границу, находится в розыске и отвергает претензии правоохранителей в свой адрес, утверждая, что они появились после его отказа сотрудничать с оперативниками. Между тем Генпрокуратура уже дважды отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении госпожи Шаман, однако на избранной ей мере пресечения это никак не сказалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Надежда Шаман провела в столичном СИЗО-6 «Печатники» около года. Недавно Басманный райсуд Москвы в очередной раз продлил ей срок содержания под стражей, согласившись с мнением следователей ГСУ СКР, которые настаивали, что при любой более мягкой мере пресечения она может скрыться и оказать давление на свидетелей. Интересно, что это решение в Мосгорсуде обжаловали не только адвокаты, но и прокуратура. И защита, и надзорный орган просили назначить обвиняемой запрет определенных действий. На днях МГС жалобы адвокатов и представление прокуратуры рассмотрел, но принял сторону следствия и оставил арест в силе.

Надежду Шаман задержали, а затем отправили под стражу в начале 2024 года. Поначалу ей вменили в вину нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 2 ст. 137, ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 285 УК РФ). Отметим, что по этим статьям наказание не предусматривает более четырех лет лишения свободы, и, как показывает практика, в таких случаях под арест отправляют редко. Позже, впрочем, следствие инкриминировало госпоже Шаман и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако, когда следственные действия были завершены, Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение. СКР обжаловал это решение у главы надзорного ведомства Игоря Краснова и одновременно возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС), в которое, по версии правоохранителей, помимо «не установленных следствием лиц», входили Надежда Шаман и ее сын Александр с женой Екатериной. Двое последних успели уехать за границу и объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Однако, по данным “Ъ”, дело об ОПС Генпрокуратура прекратила в тот же день, когда оно было возбуждено.

Между тем осенью уже истекали предельные сроки расследования, и сотрудники СКР вновь направили на утверждение в прокуратуру обвинительное заключение с прежними статьями УК. Но на днях оно опять не было утверждено. А далее события развивались по прежнему сценарию: последовало возбуждение дела об ОПС с последовавшим тут же его закрытием надзорным ведомством.

Как рассказывал “Ъ”, дело госпожи Шаман напрямую связано с деятельностью ее 39-летнего сына Александра. Ранее он работал одновременно в нескольких IT-структурах — занимавшемся тестированием информационной безопасности ООО «Системы искусственного интеллекта», в компании — разработчике и производителе систем оперативно-разыскных мероприятий НЕОС, входившей в НТЦ «Протей», IT-компании «ДОТ-Тех», был советником директора НПП «Сигнал» по прикладным системам гражданского назначения. В 2018 году, по версии следствия, Александр Шаман получил от своей супруги Екатерины, работавшей в налоговой инспекции, сведения о проверке АО «Управляющая компания Объединенного петербургского энергостроительного консорциума» (АО УК ОПЭК) сотрудниками УЭБиПК петербургского главка МВД. Через посредника Александра Иванова, как считают в СКР, господин Шаман пообещал гендиректору фирмы, что поможет прекратить проверку, передав правоохранителям взятку в 23 млн руб. При передаче первых 4 млн руб. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ.

Потерпевшими по уголовному делу Александра Шамана между тем стали не только гендиректор АО УК ОПЭК, но и начальник антикоррупционного отдела «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и двое его подчиненных-оперативников. По версии следствия, данные об имуществе чекистов, полученные при помощи жены и матери — бывшего старшего инспектора отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС по Санкт-Петербургу №21, господин Шаман угрожал опубликовать в интернете, чтобы избежать ответственности за вскрытое ими мошенничество по отношению к гендиректору УК ОПЭК.

Отметим, что, по данным источников “Ъ”, причиненный ему моральный ущерб старший по должности из чекистов оценил в 40 млн руб. При этом сама спецслужба дело расследовать не стала, передав его в СКР.

Александр Шаман претензии силовиков в свой адрес отвергает. Он утверждает, что причиной его уголовного преследования стал его отказ поучаствовать в одной из оперативных комбинаций чекистов в рамках расследования в отношении одного из бизнесменов, к которому его привлекали как IT-специалиста. Об этом, говорит господин Шаман, он даже писал жалобу на имя директора ФСБ. К какой-либо передаче взятки Ивановым, по словам господина Шамана, он никакого отношения не имел и вообще в тот момент находился за границей, где его жена рожала ребенка. Также он утверждает, что его жена и мать не собирали в базах данных сведений об имуществе чекистов, так как первая в описываемый в уголовном деле период времени находилась в декретном отпуске, а вторая уже вышла пенсию.

«Я действительно искал выходы на контрразведчиков, чтобы решить возникшие между нами вопросы, но просто купил для этого на черном рынке базу данных»,— заявил “Ъ” Александр Шаман.

Айтишник напоминает, что его имя появилось в деле лишь после того, как Александр Иванов был осужден за мошенничество и уже в колонии якобы вспомнил, что являлся лишь посредником, а организатором преступления — Александр Шаман. «Я хотел дать необходимые пояснения по этому нелепому обвинению, фабула которого уже не раз менялась, но вместо этого арестовали мать, а сейчас из моей семьи пытаются создать ОПС»,— говорит фигурант. Александр Шаман также сообщил, что его с женой во время поездок по разным странам по запросу российских властей уже несколько раз задерживали, но после недолгих разбирательств отпускали, однако такая настойчивость правоохранительных органов его сильно угнетает и вызывает «нехорошие предчувствия».

Сергей Сергеев