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В Самаре возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки

Территориальный следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Поводом послужила информация из соцмедиа о том, что учащиеся школы избили девочку в Самаре. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что устанавливаются участники драки и проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

В региональной прокуратуре отмечают, что взяли ход расследования дела на контроль.

Руфия Кутляева

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