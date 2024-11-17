В Самаре возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девочки
Территориальный следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Поводом послужила информация из соцмедиа о том, что учащиеся школы избили девочку в Самаре. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что устанавливаются участники драки и проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.
В региональной прокуратуре отмечают, что взяли ход расследования дела на контроль.