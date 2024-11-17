Сроки запросили по страховке

Как стало известно «Ъ», от 8,5 до 14 лет лишения свободы запросил гособвинитель в Измайловском суде столицы для бывших руководителей обанкротившейся уральской страховой компании «ЮжУралЖАСО» и их сообщника. Предполагаемые участники преступной группы обвиняются в выводе из нее более 389 млн руб., легализации похищенного имущества на 109 млн руб., а также в попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) активов «ЮжУралЖАСО» еще почти на 540 млн руб. По версии следствия, все фигуранты входили в «похоронную» команду находящегося в международном розыске Михаила Гришина, бывшего бенефициаром целого ряда обанкротившихся страховых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора «ЮжУралЖАСО» Виталия Снежко, отвечавших в компании за бухгалтерию и финансовые операции Ларисы Мозговой и Натальи Комаровой, а также их предполагаемого сообщника Евгения Туторайтиса Измайловский суд столицы начал рассматривать почти год назад. Все фигуранты обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а подсудимая Комарова — также в покушении на особо крупное мошенничество и легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, а также п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Последней, соответственно, гособвинитель в ходе прений сторон запросил самое большое наказание — 14 лет колонии общего режима. Ее сообщники, по мнению прокурора, заслуживают от восьми с половиной до девяти лет лишения свободы.

В обстоятельствах исчезновения средств в АО «ЮжУралЖАСО», некогда одной из крупнейших региональных страховых компаний Челябинской, Оренбургской и Курганской областей, Следственный комитет России начал разбираться в июле 2021 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей АСВ, которому пришлось погашать долги разорившейся страховой организации.

В ходе расследования было установлено, что в 2017 году, незадолго до банкротства, «ЮжУралЖАСО» приобрел Михаил Гришин. В следственных органах его считают организатором целого ряда махинаций на рынке страхования, которые он в свое время поставил фактически на поток.

Их суть заключалась в том, что Михаил Гришин через аффилированных лиц по дешевке скупал находившиеся в предбанкротном состоянии страховые компании, накачивал их деньгами клиентов — как правило, через продажу полисов ОСАГО,— а затем эти средства похищались.

В частности, по данным правоохранителей, так произошло с такими некогда крупными игроками на рынке страхования, как «Подмосковье» и «Московия» (компании лишились лицензий в июле и августе 2017 года соответственно). Обязательства первой по ОСАГО на момент краха оценивались в 1 млрд руб., долги «Московии» по гражданскому автострахованию составили порядка 2,7 млрд руб. На момент покупки Михаилом Гришиным «ЮжУралЖАСО» также испытывала финансовые проблемы, поэтому прежние хозяева и решили компанию продать. В январе 2018 года Центробанк сначала приостановил у «ЮжУралЖАСО» действие лицензии, а вскоре и вовсе ее отозвал «за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности».

Из материалов уголовного дела следует, что хищения средств из уральской страховой компании совершались в период с апреля 2017 по февраль 2018 года.

Путем заключения фиктивных сделок по отчуждению имущества в пользу аффилированных фирм топ-менеджментом «ЮжУралЖАСО» было растрачено имущество на сумму более 389 млн руб.

С целью его легализации обвиняемые «совершили гражданско-правовые сделки с похищенными у АО "ЮжУралЖАСО" объектами недвижимости на сумму не менее 109 млн руб.». Кроме того, фигуранты уже по ходу банкротных процедур попытались обмануть представителя конкурсного управляющего и АСВ и похитить еще более 537 млн руб., принадлежащих компании. Впрочем, последнее осуществить им не удалось.

Первыми в рамках расследования в апреле 2022 года задержали Ларису Мозговую и Наталью Комарову, а также соучредителя «ЮжУралЖАСО» Дениса Бурякова. Последний, как уже рассказывал «Ъ», полностью признал свою вину, дело в отношении него 22 ноября 2023 года Измайловский суд рассмотрел в особом порядке, приговорив к трем годам колонии строгого режима. Еще два обвиняемых появились в этом деле уже после того, как Денис Буряков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В январе 2023 года по ходатайству следствия Басманный суд арестовал Виталия Снежко, который за две недели до банкротства «ЮжУралЖАСО» сменил там гендиректора Татьяну Белову. Вслед за ним в СИЗО отправили бывшего бенефициара страховой компании «Московия» Евгения Туторайтиса. Последний, как установило следствие, прямого отношения к компании «ЮжУралЖАСО» не имел, но предоставлял ее руководству фирмы, через которые осуществлялось хищение активов.

Задержать предполагаемого организатора вывода средств страховой компании Михаила Гришина следователям не удалось. Еще до возбуждения уголовного дела вместе с Татьяной Беловой он уехал за границу. В октябре 2022 года оба фигуранта были объявлены в международный розыск.

Олег Рубникович